++ Region: Sonne und milde Temperaturen – bis 24 Grad am Wochenende ++

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen sich auch in den kommenden Tagen über viel Sonne und milde Temperaturen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, klettern die Thermometer am Mittwoch auf 15 bis 18 Grad. Dazu zeigt sich die Sonne lange am Himmel und es bleibt trocken.

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt Regen aus, es ziehen aber dichte Wolken aus dem Norden bis zum Hunsrück auf. Die Temperaturen gehen auf sechs bis zwei Grad zurück und örtlich bildet sich Frost in Bodennähe.

Ähnlich sonnig und mild wird es in den kommenden Tagen weitergehen. In den Nächten droht gebietsweise weiterhin leichter Frost. Am Freitag können die Temperaturen tagsüber dann auf bis zu 22 Grad steigen. Am Samstag sind sogar Höchstwerte von bis zu 24 Grad möglich. In der Nacht zum Sonntag könnte der erste Regen seit langem fallen. (Quelle: dpa)