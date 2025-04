Kellerbrand im Saarland: Bewohner retten sich – drei Wohnungen beschädigt

ST. INGBERT. Am 8.4.2025 ereignete sich gegen 20.50 Uhr ein Kellerbrand in einem Wohnanwesen in der Straße Neunkircher Weg, nahe der Dilmesstraße, in St. Ingbert. Aus bislang unbekannten Gründen geriet hier eine Waschmaschine in Brand. Hierdurch wurden Rohrleitungen im Keller und durch Rußablagerungen die insgesamt drei Wohnungen des Anwesens beschädigt.

Die drei Bewohner (28, 36 und 51 Jahre alt) konnten sich, nicht zuletzt wegen der auslösenden Rauchmelder, unverzüglich selbst aus dem Wohnhaus retten. Die direkt alarmierte Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert löschte den Brand zeitnah ab, wodurch eine Gefahr für die Anwohner im Umfeld des Wohnanwesens nicht bestand.

Es entstand Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Zu Personenschäden kam es nicht. Das Wohnanwesen war allerdings bis auf Weiteres nicht bewohnbar, weswegen die Bewohner vorerst bei Familienangehörigen und Bekannten unterkommen mussten. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren der Rettungsdienst und Angestellte der Stadtwerke St. Ingbert im Einsatz. Aufgrund der Einsatzlage musste die Straße Neunkircher Weg bis 22.30 Uhr voll gesperrt werden. Bezüglich der Brandursache wird derzeit nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen. Weiteres wird Gegenstand der folgenden Ermittlungen sein. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)