RLP: Sexpuppe auf Bank an Bach löst Polizeieinsatz aus

BINGEN. Am Morgen des 27.3.2025, gegen 8.51 Uhr, wurde die Polizei Bingen am Rhein zu einem ungewöhnlichen Vorfall am Entenbach in Bingen-Büdesheim gerufen. Eine besorgte Anruferin hatte gemeldet, dass auf einer Bank eine Sexpuppe gefunden wurde und äußerte Bedenken wegen der Nähe zu vorbeilaufenden Kindern.

Die Polizei rückte umgehend aus, überprüfte die Situation und entfernte das Objekt, um mögliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Die Puppe wurde im Anschluss von den eingesetzten Beamten sicher entsorgt. (Quelle: Polizeiinspektion Bingen)