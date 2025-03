++ Region: Mildes Frühlingswetter zum Wochenbeginn ++

Die Woche beginnt mit milden Temperaturen und einigen Wolken. In den nächsten Tagen soll es dann immer freundlicher werden. Wie hoch steigen die Temperaturen?

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet in der neuen Woche mildes Frühlingswetter. Am Montag sei es zunächst bewölkt, über den Tag lockere es etwas auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Temperaturen erreichen 10 bis 14 Grad, in Hochlagen um 8 Grad. Es bleibt trocken. Am Dienstag wird es laut Vorhersage heiter bis wolkig, Regen sei weiterhin nicht zu erwarten.

Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad. Im Laufe der Woche wird es dann noch wärmer – am Mittwoch werden bis 18, am Donnerstag mehr als 20 Grad erwartet. (Quelle: dpa)