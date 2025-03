AᗺBi – The winner takes it all“ – 58 Abiturientinnen und Abiturienten am Trierer AMG feierlich verabschiedet

TRIER. „AᗺBi – The winner takes it all“: Unter diesem Motto haben 58 Abiturientinnen und Abiturienten das Abitur am am Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasium Trier (AMG) abgelegt. Sophie Schmieder und Fabienne Weich haben die Traumnote von 1,0 erreicht.

Mit einigen musikalischen, lyrischen und kulinarischen Zitaten von ABBA, haben 58 „winner“ am Freitag, 28. März 2025, „all“, ihre Abiturzeugnisse und weitere Auszeichnungen, während einer stimmungsvollen Feierstunde in der Aula des AMG in Empfang genommen.

Herzliche Glückwünsche gehen an:

Alina Abid; Anna Maria Anders; Theresa Katharina Andre; Lia-Sophie Arlt; Katharina Pauline Beckmann; Leonie Sabine Berens; Laura Borne; Sinah Marie Dollt; Sophie Ermlich; Eva Fell; Antonia Susanna Maria Feltes; Clara Maria Folz; Celine Franke; Sina Frieden; Emilia Valentina Gibs; Jana Gorges; Annika Jennifer Greff; Leah-Alicia Sophie Hachenberg; Mara Hartmann; Lea Nadine Hengel; Lara Marie Henrich; Luke Nicolas Heumüller; Zarah Lea Hoffmann; Laura Nathalie Holz; Alexandra Maria Hubert; Lena Jäckels; Victoria Camila Jonsdottir Calvi; Sarah Kaden; Sina Kobstädt; Felice-Marie Kohley; Angela Susanne Krier; Carlotta Leann Kunze; Tabea Johanna Kupczik; Luca-Sophie Oster; Leonie Peters; Mira Peters; Clara Maria Peulen; Elis Marie Pohlmann; Emily Estelle Rassau; Johanna Franziska Reichert; Lea Reinhard; Madita Helena Reutlinger; Angelika Sophia Rieger; Sophie Schaber; Sophie Katharina Schmieder; Finja Sandra Schmitz; Lara Monika Schons; Mariam-Ayim Schwarz; Margareta Spaetgens; Joela Sophie Taubert; Marile Thiesen; Luisa Letizia Thome; Sina Marissa Thömmes; Selena Andrada Toma; Fabienne Weich; Kristina Welsch; Lea Werle;

Auszeichnungen: Madita Reutlinger (Scheffelpreis); Sina Frieden (Deutsch); Felice Kohley, (Sport); Sophie Schmieder (Englisch); Fabienne Weich (Mathematik); Clara Peulen, Sophie Schmieder, Fabienne Weich (Chemie); Eva Fell (Biologie); Fabienne Weich (Erdkunde); Joela Taubert (Altphilologen); Sophie Schmieder (Geschichte); Lea Reinhard (Philosophie); Clara Peulen (Physik); Sophie Schmieder, Fabienne Weich (Bestes Abitur); Clara Folz, Alexandra Hubert (Preis der Kultusministerin); Antonia Feltes (AMG-Abiturpreis)