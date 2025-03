Trier-Ehrang: Unter Drogen und Alkohol, ohne Führerschein – Pkw-Fahrer kracht in Mauer

TRIER-EHRANG. Wie die Polizeiinspektion Schweich am Sonntag mitteilt, kam es am Samstag, 29.03.2025, gegen 07.35 Uhr auf dem Layweg in Trier-Ehrang zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 25-jährige Fahrer eines Pkw leicht verletzt wurde.

Dieser befuhr den Layweg in Fahrtrichtung Ehranger Straße. Der Fahrer befand sich nach derzeitigen Ermittlungsstand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Fahrer kracht in Mauer und wird ins Krankenhaus gebracht

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke und prallte anschließend gegen eine Mauer. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

25-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem Fahrer wurden Blutproben entnommen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Im Einsatz war neben der Polizei Schweich und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Trier.