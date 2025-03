Konz: Neues Jahr, neue Projekte beim Bürgerverein Berendsborn

KONZ. Der Bürgerverein Berendsborn zieht eine rundum positive Bilanz für das vergangene Jahr. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung zeigte sich der Vorstand um Vereinsvorsitzenden Raimund Esch erfreut über die hohe Beteiligung an den zahlreichen Veranstaltungen. Besonders das beliebte Berendsbornfest, die heimatkundliche Wanderung mit Rudolf Molter sowie das stimmungsvolle Glühweinfest zogen im vergangenen Jahr viele zufriedene Besucher an.

„Alle unsere Angebote wurden gut angenommen. Wir haben durchweg positive Rückmeldungen erhalten“,betonte Esch.

Mehr Besucher für Seniorennachmittage erwünscht

Einziger kleiner Wermutstropfen: Bei den Seniorennachmittagen hofft der Verein künftig auf noch mehr Zuspruch. Neben Kaffee, Kuchen und geselliger Atmosphäre gibt es dort auch wertvolle Informationen für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger – ein Besuch lohnt sich!

Seniorensicherheit und Gemeinschaft – ein starkes Duo

Ein gutes Beispiel dafür war der jüngste Seniorenkaffee, bei dem der Bürgerverein ein besonders wichtiges Thema in den Fokus rückte: die Sicherheit im Alltag älterer Menschen.

Zu Gast war Kriminalhauptkommissar Sascha Lerchner vom Polizeipräsidium Trier, der über aktuelle Betrugsmaschen am Telefon und an der Haustür informierte – vom Enkeltrick bis hin zu falschen Polizeibeamten. Die Teilnehmenden hörten aufmerksam zu und nutzten die Gelegenheit, gezielt Fragen zu stellen.

Abgerundet wurde der Nachmittag durch ein geselliges Beisammensein mit Kaffee, Kuchen und belegten Broten, einem kleinen Bingospiel, gemeinsamem Gesang und stimmungsvollen Gedichtvorträgen von Rudolf Molter. Eine gelungene Mischung aus Aufklärung, Unterhaltung und Gemeinschaft, die Lust auf mehr macht.

Neues Projekt 2025: Outdoor-Gymnastikparcours für alle Generationen

Ein echter Meilenstein steht in diesem Jahr noch bevor: Der Bürgerverein realisiert einen öffentlichen Outdoor-Gymnastikparcours im Park an der Kurfürstenstraße. Fünf Trainingsgeräte wurden bereits installiert, die Abschlussarbeiten sind in vollem Gange. Die feierliche Eröffnung des Parcours ist für Mai 2025 geplant.

Das Besondere: Der Bewegungsparcours ist kostenfrei und für alle Altersgruppen zugänglich – ein echtes Plus für die Gesundheit und Gemeinschaft im Stadtteil.

Veranstaltungen 2025: Termine stehen bereits fest

Auch in diesem Jahr wird es in Berendsborn wieder lebendig: Die Planungen für das diesjährige Berendsbornfest sind bereits abgeschlossen. Und auch das Glühweinfest 2025 ist schon terminiert – der Bürgerverein bleibt also ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Trier-Berendsborn.