RLP: 17-Jähriger bedroht Limousinenfahrer mit Schreckschusswaffe

FRANKENTHAL. Am frühen Freitagabend, 21.3.2025, gegen 17.10 Uhr, kam es im Bereich des Hauptbahnhofs in Frankenthal zu einer Bedrohung zum Nachteil des Fahrers einer Limousine. Der Fahrer beförderte in seiner Limousine eine 13-köpfige Personengruppe von Mannheim zu einer Eventlocation nach Frankenthal.

Die beförderten Personen benommen sich während der Fahrt nicht gemäß den Beförderungsregeln. Nach einem erneuten Regelverstoß im Bereich des Hauptbahnhofs wollte der Limousinenfahrer die Fahrt beenden. Ein erst 17-jähriger Fahrgast bedrohte den Fahrer daraufhin mit einer Schreckschusswaffe und forderte die Weiterfahrt.

Der Fahrer folgte der Aufforderung und steuerte anstatt die Eventlocation jedoch die nahegelegene Polizeiinspektion Frankenthal an. Nachdem der 17-jährige Mannheimer dies erkannte, verließ er fluchtartig das Fahrzeug. Im Rahmen der anschließenden Anzeigenaufnahme konnten alle Beteiligten, insbesondere der 17-Jährige, identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren, u.a. wegen Bedrohung, eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-1100 zu wenden. Hinweise auch per E-Mail unter [email protected] möglich. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)