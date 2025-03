Kuriose Crash-Serie: Fahrer donnert mehrfach in Tankstellen-Automaten

ST. WENDEL. Etwas kuriose Szenen ereigneten sich laut der Polizei St. Wendel auf einem Tankstellengelände am Montagabend, 17.03.25, wenige Minuten nach 20.00 Uhr in der Mommstraße in St. Wendel.

Ein weißer Transporter fuhr auf das Gelände der Tankstelle und wollte dort einparken. Hierbei stieß er rückwärts gegen einen aufgestellten Selbstbedienungsautomaten. Kurz darauf stieg der Fahrer aus und begab sich fußläufig hinter die Tankstelle.

Anschließend kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück, stieg ein und fuhr einige Meter vor. Daraufhin setzte er sein Fahrzeug erneut zurück und kollidierte mit einem weiteren Automaten.

Nach den Zusammenstößen flüchtete er von der Örtlichkeit. Die beiden Automaten wurden beschädigt.

Die Polizei in St. Wendel bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zum Fahrer oder dem Fahrzeug geben?