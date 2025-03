RLP: Eine halbe Million Euro Schaden – Brandursache ermittelt

Eine halbe Million Euro Schaden ist durch ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Neustadt ersten Schätzungen zufolge entstanden. Nun haben sich die Ermittler zur Ursache geäußert.

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Ein Feuer in einem Mehrfamilienwohnhaus in Neustadt an der Weinstraße am Wochenende ist vermutlich durch unsachgemäßen Umgang mit Feuer verursacht worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft zum aktuellen Ermittlungsstand mit.

Ein Brandermittler der Kriminalpolizei habe den Brandort am Montag untersucht. Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen, den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund eine halbe Million Euro. Das Mehrparteienhaus sei weiterhin unbewohnbar, hieß es in der Mitteilung. Alle Bewohner seien bei Bekannten untergekommen. (Quelle: dpa)