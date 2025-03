Trier: Kindesmissbrauch in neun Fällen – Prozess gegen 50-Jährigen beginnt

TRIER. Am 26. März 2025 beginnt vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess u.a. wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 50-jährigen Angeklagten den sexuellen Missbrauch von Kindern in neun Fällen sowie in zwei hierzu tateinheitlichen und zwei eigenständigen Fällen die Herstellung und den Besitz kinderpornographischer Inhalte zur Last. Er soll die Taten zwischen 2015 und 2024 in Trier und andernorts zu Lasten von Kindern aus seinem erweiterten Bekanntenkreis begangen haben.

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)