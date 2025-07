Sonderzüge umrunden Trier zum Zurlaubener Heimatfest in beiden Festnächten

TRIER – Gute Nachrichten für Nachtschwärmer: Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) reagiert auf das hohe Besucheraufkommen des Zurlaubener Heimatfestes in Trier und ergänzt das bestehende Angebot im Schienenpersonennahverkehr.

Für das zweitgrößte Volksfest der Stadt werden zwei zusätzliche nächtliche Zugverbindungen der Linie RB 84 bereitgestellt, um den Festbesuchern eine bequeme und sichere Heimfahrt zu ermöglichen.

Besonderheit: Ringförmiger Fahrplan und Wiedereröffnung der Weststrecke

Thorsten Müller, Verbandsdirektor des SPNV-Nord, betont die Bedeutung dieser Maßnahme: „Wir freuen uns, dass die beiden Zusatzzüge fahren können. Sie sind nicht nur eine bequeme und sichere Heimfahrtmöglichkeit für Festbesucher, sondern nach der Wiedereröffnung der Trierer Weststrecke ein echtes Highlight für Bahnfreunde.“ Eine Besonderheit dieser zusätzlichen Fahrten ist ihre Konzeption als ringförmige Runde gegen den Uhrzeigersinn, die durch und um Trier verläuft, mit Start- und Zielpunkt in Schweich. Dies stellt eine innovative Lösung zur Erschließung der Festregion dar.

Fahrplan und Haltepunkte der zusätzlichen Nachtfahrten

Die beiden zusätzlichen Nachtfahrten der RB 84 sind für die Nächte von Freitag auf Samstag, den 12. Juli 2025, und von Samstag auf Sonntag, den 13. Juli 2025, vorgesehen. Die Abfahrtszeiten für die Festbesucher am Bahn-Haltepunkt Trier-Pallien (Kaiser-Wilhelm-Brücke) sind jeweils um 1:15 Uhr und 2:11 Uhr von Gleis 1. Die Züge bedienen eine umfassende Strecke, darunter Schweich, Quint, Ehrang Ort, Trier-Hafenstraße, Trier-Pallien, Trier West, Trier-Euren, Trier-Zewen, Kreuz Konz, Karthaus, Trier-Süd, Trier Hbf, Pfalzel, Trier-Hafenstraße, Ehrang Ort, Quint und kehren schließlich nach Schweich zurück.

Hinweise zur Anreise am Haltepunkt Trier-Pallien

Für die Nutzung des Bahn-Haltepunkts Trier-Pallien ist zu beachten, dass dieser auf der gegenüberliegenden Moselseite des Festgeländes liegt, direkt unterhalb des Brückenkopfes der Kaiser-Wilhelm-Brücke an der Bonner Straße. Aktuell befinden sich die beiden Aufzüge noch in der Bauphase und sind nicht fertiggestellt. Der Fußweg vom Zurlaubener Ufer zum Haltepunkt Trier-Pallien beträgt etwa 10 Minuten. Besucher werden gebeten, die Kaiser-Wilhelm-Brücke zu überqueren, die Bitburger Straße hinunterzugehen und über die Bonner Straße zum Bahnsteig 1 in Fahrtrichtung Luxemburg / Konz zu gelangen.

Ergänzende Fahrmöglichkeiten und Schienenersatzverkehr

Neben den zusätzlichen Ringzügen können Festbesucher an beiden Veranstaltungstagen auch die regulären Spätfahrten im Schienenpersonennahverkehr nutzen. Diese umfassen Verbindungen wie die RB 84 in Richtung Trier-Hafenstraße und Saarburg ab Trier-Pallien sowie diverse RB-Linien ab Trier Hauptbahnhof in Richtung Perl, Wittlich Hbf und Merzig (Saar). Zusätzlich sind ab Trier Hauptbahnhof an beiden Festtagen Schienenersatzverkehr (SEV)-Busfahrten bestellt worden, darunter Linien in Richtung Bitburg-Erdorf und Gerolstein Bf, um die Mobilität der Festbesucher umfassend zu gewährleisten.

Hier alle Verbindungen zum/ab Zurlaubener Fest:

Reguläre Spätfahrten ab Trier-Pallien

RB 84 um 23:49 Uhr in Richtung Trier-Hafenstraße

RB 84 um 00:10 Uhr in Richtung Saarburg

Reguläre Spätfahrten ab Trierer Hauptbahnhof

RB 82 um 23:57 Uhr in Richtung Perl

RB 81 um 0:22 Uhr in Richtung Wittlich Hbf

RB 71 um 0:55 Uhr in Richtung Merzig (Saar)

RB 81 um 1:52 Uhr in Richtung Wittlich Hbf

Zusätzliche SEV-Busfahrten

Ab Trier Hauptbahnhof sind an beiden Festtagen (Freitagnacht auf Samstag, 12. Juli 2025, und Samstagnacht auf Sonntag, 13. Juli 2025) zusätzlich Schienenersatzverkehr (SEV)-Busfahrten bestellt worden.