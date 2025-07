Trier: Zeugnisse für 346 neue Fachkräfte im Gastgewerbe und Einzelhandel

TRIER – 1250 junge Menschen haben in diesem Sommer ihre Ausbildung in der IHK-Region Trier erfolgreich abgeschlossen.

Bei mehreren feierlichen Veranstaltungen wurden Zeugnisse an die jungen Fachkräfte überreicht.

So erhielten in dieser Woche 346 Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse von der Industrie- und Handelskammer Trier: 93 davon im Gastgewerbe, 253 im Einzelhandel. 82 Prozent der Azubis hatten die Prüfung bestanden.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Jennifer Schöpf-Holweck gratulierte den neuen Fachkräften für das Hotel- und Gaststättengewerbe: „Ihre Leistungen verdienen besonderen Respekt. Nutzen Sie Ihren erfolgreichen Abschluss als Sprungbrett.“ Jennifer Schöpf-Holweck dankte den Ausbilderinnen und Ausbildern, den Lehrkräften sowie den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern.

Die Hauptgeschäftsführerin übergab die IHK-Urkunden zusammen mit Matthias Ganter, Vorsitzender des IHK-Tourismusausschusses. Lehrkräfte der Berufsbildenden Schulen Trier, Vulkaneifel und Bernkastel-Kues überreichten die Schulzeugnisse. Zudem wurden die Prüfungsbesten der gesamten Region geehrt.

Bei der gemeinsam mit dem Handelsverband Region Trier ausgerichteten Feierstunde für den Bereich Einzelhandel sagte IHK-Präsident Thomas Stiren zu den Absolventinnen und Absolventen: „Ihre unterschiedlichen Spezialisierungen im Handel machen Sie zu einem unverzichtbaren Teil des wirtschaftlichen Lebens in unserer Region.“ Stiren dankte den Ausbilderinnen und Ausbildern, allen Lehrkräften sowie den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern für ihr Engagement.

Nach einem Grußwort von Theresia Quint, Präsidentin des Handelsverbands Region Trier, folgten Ansprachen der Absolventinnen Talina Nilles und Kristina Lau. Die Prüfungsbesten sowie die besten Schülerinnen und Schüler wurden geehrt.