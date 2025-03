++ Region: Erst Sonne, dann Regen zum Frühlingsanfang ++

Zum Ende der Woche wird ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen erwartet. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad am Freitag.

MAINZ. Zum Ende der Woche können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst auf sonniges Wetter und milde Temperaturen freuen. Am Samstag und Sonntag ziehen allerdings Wolken auf und es kann Regen geben.

Laut dem Deutschen Wetterdienst gibt es zum heutigen Frühlingsanfang einen Wechsel aus Sonne und Wolken, mit milden Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 8 bis 2 Grad, in Tallagen bis 1 Grad.

Am Freitag wird es überwiegend sonnig, mit Höchstwerten zwischen 18 und 23 Grad. In der Nacht zum Samstag sind bei Temperaturen von 9 bis 5 Grad erste Regenschauer möglich.

Auch am Tag wird es wolkig und es kommt vor allem in der Südhälfte zu Regenschauern, bei Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad. Am Sonntag bleibt es laut Wetterexperten mit ähnlichen Temperaturen wechselhaft, wobei kurze Gewitter nicht ausgeschlossen sind. (Quelle: dpa)