TRIER. Unbekannte Täter begaben sich gestern Abend, am 17. März 2025, gegen 23.06 Uhr, auf das Gelände des Hornbach-Marktes in der Nikolaus-Theis-Straße und brachen in die dort aufgebaute Imbissbude ein.

Der oder die Täter verschafften sich durch Hochschieben eines Rollladens Zutritt zur Imbissbude und lösten einen Alarm aus. Ob Bargeld entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der 0651/983-43390 oder [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)