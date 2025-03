Luxemburg: Streitigkeiten, Schlägereien, Nachtlärm halten Polizei in Atem

LUXEMBURG. Zwischen dem Abend des 14.3.2025 und dem heutigen Morgen musste die Police Grand-Ducale in rund 35 Fällen wegen Streitigkeiten, Schlägereien und Nachtlärm ausrücken. In den meisten Fällen konnte die Situation aber vor Ort geklärt werden.

So wurde zum Beispiel am Abend des 14.3.2025 eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einem Lokal in der Rue des Minieres in Düdelingen gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort, konnte allerdings keine Schlägerei mehr feststellen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es zuvor aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Rangelei zwischen zwei Männern gekommen war. Einer der beiden Männer wurde zwecks Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Protokoll wurde erstellt.

Am gleichen Abend wurde ein offensichtlich alkoholisierter Mann in der Grand-Rue in Differdingen gemeldet, der auf die Strasse springen und an Verkehrsschildern ziehen würde. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte einen Mann am Boden liegend vorfinden. Erste Untersuchungen ergaben, dass dieser auf einen Blumenkübel gestiegen und aufgrund seines alkoholisierten Zustandes zu Boden gefallen war. Er wurde daraufhin zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Dort verhielt er sich unkooperativ und aggressiv, so dass er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)