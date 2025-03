ST. INGBERT. Am 13.3.2025 wurde der Polizeiinspektion St. Ingbert gegen 12.40 Uhr ein Randalierer in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert gemeldet. Der Randalierer, ein 38-jähriger Mann aus St. Ingbert, konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte festgestellt werden. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Er hatte herumgeschrieen sowie gegen PKWs, Haustüren und Straßenschilder getreten. Einem Zeugen, der ihn auf sein Verhalten ansprach, spuckte er ins Gesicht und beschädigte dessen Trinkflasche.

Der Randalierer musste durch die Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden, gebeten sich unter der Telefonnummer 06894/1090 mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)