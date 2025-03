++ Region: Wetter wird wärmer – frühlingshafter Wochenstart ++

Vor ein paar Tagen hat es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch geschneit. Jetzt soll es langsam wieder sonniger werden - ohne Schnee und Regen.

OFFENBACH/MAINZ/SAARBRÜCKEN. Nach einem kurzen Wintereinbruch wird es wieder wärmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Samstag klettern die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen sechs und neun Grad und es bleibt überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Sonntag gibt es dann der Prognose zufolge etwas weniger Wolken – und keinen Regen. Es wird noch ein wenig wärmer: Die Temperaturen liegen zwischen acht und elf Grad, wie der DWD mitteilte.

Der positive Trend hält zum Wochenbeginn weiter an: Am Montag erwarten die Meteorologen sonniges Wetter bei Höchsttemperaturen zwischen acht und elf Grad. Frühlingshaftes Highlight wird dann der Dienstag. Dann sollen die Werte am Thermometer auf bis zu 13 Grad steigen. Und es wird sonnig. (Quelle: dpa)