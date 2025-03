Mandelbaum-Offensive in Saarburg! Stadt und Lions Club setzen auf Blütenpracht gegen den Klimawandel

Stadt Saarburg und Lions Club Saarburg setzen auf klimaresiliente Bepflanzung: Weiße und rote Mandelbäume am Burgberg und an den Saarburg-Terrassen gepflanzt

SAARBURG. Der Lions Club Saarburg hat zwei Pflanzaktionen initiiert, bei denen zahlreiche weiß- und rotblühende Mandelbäume am Burgberg und im Bereich des Grünzugs der Saarburg-Terrassen gepflanzt wurden.

Initiative für mehr Nachhaltigkeit

Die Initiative soll nicht nur die landschaftliche Schönheit der Region bereichern, sondern auch die Klimaresilienz der Stadt stärken.

Die Pflanzaktionen wurden vom städtischen Bauhof übernommen; vom Lions Club und Werner Ollig, Gartenexperte und Buchautor, begleitet. Stadtbürgermeister Andreas Reymann erklärt: „Die Mandelbäume passen hervorragend in unsere Weinlandschaft und sie sind widerstandsfähig gegenüber den zunehmenden klimatischen Veränderungen. Die Mandelblüte ist in vielen Regionen ein touristischer Anziehungspunkt, und wir erhoffen uns, dass dies auch in Saarburg der Fall sein wird.“

Anpassung an den Klimawandel

Die Mandelbäume wurden sorgfältig ausgewählt und an Standorten gepflanzt, die sowohl für die Bäume als auch für die Besucher optimale Bedingungen bieten. Der Bauhof der Stadt Saarburg hat die Bäume am Burgberg so gepflanzt, dass Spaziergänger im Frühling blühende Mandelkulturen bewundern können. Im Bereich der Saarburg-Terrassen wurden die Mandelbäume entlang des östlichen Grünzuges in die Landschaft integriert und tragen so zur Schaffung eines attraktiven Stadtquartiers bei. „Wir sind schon jetzt glücklich über die positive Resonanz zu unserem Projekt“, freuen sich die Initiatoren des Projekts Jürgen Dixius und Franz-Josef Scheuer vom Lions Club Saarburg.

Attraktives Stadtquartier und touristischer Anziehungspunkt

Die Pflanzaktionen des Lions Clubs Saarburg sind ein gelungenes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement und zeigen, wie wichtig klimaresiliente Maßnahmen für die Zukunft sind. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Mandelblüte in den kommenden Jahren zahlreiche Besucher anlocken und die touristische Attraktivität der Region steigern wird. Auch die erwarteten Früchte der verschiedenen Sorten sollen natürlich ihre Abnehmer finden.