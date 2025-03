Todesfahrer geschnappt: Polizei verhaftet 22-Jährigen im Saarland!

SAARBRÜCKEN. Die Polizei hat in Saarbrücken einen 22-jährigen Mann festgenommen, gegen den ein Europäischer Haftbefehl vorlag. Der Mann soll in Ungarn einen tödlichen Unfall verursacht haben.

Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit

Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, unter Alkoholeinfluss und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Dadurch soll er den Unfall verursacht haben, bei dem ein Mensch ums Leben kam.

Auslieferung nach Ungarn

Der Mann ließ sich in seiner Wohnung in Saarbrücken widerstandslos festnehmen. Das Amtsgericht Saarbrücken ordnete die Überstellung des Mannes in die Justizvollzugsanstalt an. Nun muss er sich in seinem Heimatland vor Gericht verantworten.