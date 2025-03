Neues MRT verbessert Patientenversorgung in der Region Saarburg

SAARBURG. Das Kreiskrankenhaus Saarburg hat Anfang März ein neues MRT in Betrieb genommen. Das hochmoderne Gerät, das auf dem neuesten Stand der Medizintechnik basiert, ermöglicht eine deutliche Verbesserung der Patientenversorgung.

Insbesondere bei medizinischer Dringlichkeit können Untersuchungen nun schneller und flexibler durchgeführt werden.

Komfort und Präzision im Fokus

„Der neue Untersuchungsraum ist hell und freundlich gestaltet. Das neue MRT bietet deutlich mehr Platz und mehr Komfort für die Patienten. Es arbeitet KI-unterstützt. Dadurch haben die Bilder eine sehr hohe Qualität und so sind noch präzisere Diagnosen möglich“, erklärt Dr. med. Stefan Lieser, Facharzt für diagnostische Radiologie und Neuroradiologie, RTS Radiologie Trier und Saarburg.

KI-gestützte Diagnostik im Aufwind

„Die technische Entwicklung schreitet mit großen Schritten voran und die KI hat in der Medizin Fuß gefasst. Umso mehr freut es mich im Sinne der Patientinnen und Patienten eine deutlich verbesserte MRT Diagnostik in der RTS Praxis durchführen zu können. Denn je besser die Diagnostik, umso differenzierter die Therapie“, so Dr. med. Fadie El Odeh, Ärztlicher Direktor am Kreiskrankenhaus Saarburg.

Langjährige Kooperation zum Wohle der Patienten

Matthias Gehlen, Verwaltungsdirektor am Kreiskrankenhaus Saarburg, betont die Bedeutung der langjährigen Zusammenarbeit mit der RTS-Praxis: „Wir freuen uns sehr über das hochmoderne neue Großgerät, und generell über die bereits langjährige sehr gute Kooperation mit der RTS-Praxis, von der die stationären und ambulanten Patientinnen und Patienten des Kreiskrankenhauses und des MVZ-Konz sehr profitieren.“

Zusätzliche Informationen: