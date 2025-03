Eifel: Leichen verbrannt – Anklage wegen Doppelmordes am Rodder Maar erhoben

KOBLENZ. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat gegen ein Paar Anklage wegen gemeinschaftlichen Mordes in zwei Fällen erhoben. Die Angeklagten sollen zwei Männer getötet und deren Leichen am Rodder Maar verbrannt haben.

Tötung mit Messer und Hammer

Laut Anklageschrift sollen die 51-jährige Frau und der 40-jährige Mann am 16. Oktober 2024 einen 61-jährigen Mann in ihrem Wohnhaus getötet haben. Der Mann soll durch Messerstiche und Hammerschläge getötet worden sein. Am 19. Oktober soll ein 28-jähriger Mann auf dieselbe Weise getötet worden sein.

Verbrannte Leichen am Rodder Maar

Die Angeklagten sollen die Leichen der Opfer zum Rodder Maar gebracht und dort verbrannt haben, um die Taten zu vertuschen. Die Opfer standen nicht in Verbindung zueinander.

Habgier als mutmaßliches Motiv

Die Staatsanwaltschaft vermutet Habgier als wesentliches Tatmotiv. Die Angeklagten sollen Wertgegenstände und ein Auto der Opfer gestohlen haben.