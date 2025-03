Trier: Diebe und Randalierer – So lief das Einsatzwochenende der Polizei

TRIER. Die Polizeiinspektion Trier zieht Wochenendbilanz: Mit insgesamt 140 Einsatzanlässen über das vergangene Wochenende bewegte sich das Aufkommen auf einem durchschnittlichen Niveau.

Doch neben dem Einsatz wegen eines betrunkenen, randalierenden Mannes mit zwei Hunden in der Innenstadt, sticht ein Fall sticht besonders heraus: Dreiste Diebe haben am Samstag in Trier zugeschlagen! Ein Pärchen aus Osteuropa wurde dabei erwischt, wie es Parfüm im Wert von über 3.000 Euro klaute.

Diebes-Streifzug durch die Innenstadt

Die Täter hatten mehrere Geschäfte in der Innenstadt heimgesucht und hochwertige Parfums in ihre Taschen wandern lassen. Doch der Ladendetektiv eines Parfümerieunternehmens in der Grabenstraße beobachtete das Duo und alarmierte die Polizei.

Festnahme und Untersuchungshaft

Bei der Durchsuchung des Paares fanden die Beamten nicht nur Parfüm, sondern auch Oberbekleidung, deren Herkunft noch unklar ist. Die beiden wurden festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.