Trier: Chefärztinnen-Posten feierlich übergeben – Wechsel in der Kinder- und Jugendchirurgie im Klinikum Mutterhaus

TRIER. Am vergangenen Freitag, dem 07. März 2025, fand im Trierer Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen die feierliche Übergabe des Chefarzt-Postens der Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie statt.

In feierlichem Rahmen wurde Dr. med. Anna-Maria Ziegler offiziell begrüßt, nachdem sie bereits zum 1. August 2024 die Nachfolge von Dr. med. Monika Krause übernommen hatte.

Dr. med. Monika Krause leitete die Kinder- und Jugendchirurgie 13 Jahre lang als Chefärztin und prägte die Abteilung dabei nachhaltig. Ein besonderer Verdienst kommt ihr mit dem Ausbau der Bereiche der speziellen Kinder- und Jugendurologie und Neugeborenen-Chirurgie zu. Gemeinsam mit den Kollegen der Pädiatrie etablierte sie außerdem im Rahmen der zertifizierten Kinderschutzgruppe effektive Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Kinder. Sie förderte außerdem eine starke interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen des Kinder- und Jugendzentrums am Klinikum Mutterhaus.

Die feierliche Übergabe nutzte Dr. med. Krause für einen Blick zurück auf ihre eigene Laufbahn, eng verknüpft mit der Entwicklung und stetigen Modernisierung der Fachabteilung. Sie betonte dabei die große Bedeutung von Teamwork und vertrauensvoller Zusammenarbeit, sowohl innerhalb der Abteilung, als auch innerhalb des Klinikums. Mit dem Beginn ihres wohlverdienten Ruhestands übergibt sie die Leitung der Kinder- und Jugendchirurgie, passend zu dem einen Tag nach dem Festakt anstehenden Weltfrauentag, an eine kompetente Nachfolgerin.

Neue Chefärztin Dr. med. Anna-Maria Ziegler

Dr. med. Anna-Maria Ziegler absolvierte ihr Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Graz und schloss ein weiteres Studium der Pädagogik an der Karl-Franzens-Universität Graz ab. Ihren Facharztabschluss erlangte sie in der Kinderchirurgie der Asklepios Kinderklinik St. Augustin, mit Rotationen in die Pädiatrie, Kinderradiologie, Neonatologie und auf die pädiatrische Intensivstation. Im Anschluss arbeitete sie über viele Jahre als Fachärztin für Kinder- und Jugendchirurgie, zunächst im MVZ für Kinder- und Jugendchirurgie am Elisabeth-Krankenhaus Essen und später am Universitätsklinikum Bonn. Dort war sie zuletzt seit Oktober 2020 als Oberärztin tätig. Mit ihren Tätigkeitsschwerpunkten im Bereich der Neugeborenen-Chirurgie und Kinder- und Jugendurologie fügt sich Dr.med. Ziegler fachlich ideal in die bestehenden Strukturen ein.

Gut 9.000 Kinder und Jugendliche im letzten Jahr behandelt

Die kinderchirurgische Abteilung im Klinikum Mutterhaus ist neben der Uniklinik Mainz als einzige ihrer Art in Rheinland-Pfalz ein tragender Pfeiler in der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Gut 9.000 Kinder behandelte die Kinder- und Jugendchirurgie im letzten Jahr. Das Kinder- und Jugendzentrum des Klinikums Mutterhaus, bestehend aus Neuropädiatrie, Geburtshilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendchirurgie, Pädiatrie und angeschlossenem Perinatalzentrum Level 1, ist sowohl für die Region Trier als auch überregional eine zentrale Anlaufstelle für eine altersgerechte medizinische Versorgung.