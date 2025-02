Grippewelle in Rheinland-Pfalz hält an: Fast jeder zehnte Arbeitnehmer krankgeschrieben

Mehr als 10.000 Menschen hatten in dieser Saison in Rheinland-Pfalz schon die Grippe. Und die Zahlen sind nach wie vor hoch.

MAINZ. Husten, Schnupfen und Fieber: Die Grippewelle hält in Rheinland-Pfalz weiter an. Fast 2.200 Influenza-Erkrankungen hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Rheinland-Pfalz allein in der vergangenen Woche registriert. In der Woche davor waren es mehr als 2.000 Fälle gewesen.

Seit Beginn der Influenza-Saison 2024/2025 stehen laut Wochenbericht des LUA fast 10.600 Infektionen in der Statistik. Das sind gut 2.600 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Fast jeder zehnte Arbeitnehmer krankgeschrieben

Nach einer aktuellen Analyse der Krankenkasse IKK Südwest in Saarbrücken unter ihren Versicherten ist derzeit fast jeder zehnte Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz krankgeschrieben. Damit sei der allgemeine Krankenstand innerhalb eines Monats um rund zwei Prozentpunkte gestiegen.

Wie sich die Grippewelle weiterentwickelt, bleibe ungewiss, teilte IKK-Südwest-Vorstand Jörg Loth mit. Sicher sei jedoch, dass mit den bevorstehenden Faschingstagen ein weiteres Risiko bestehe: Volle Festhallen, Menschenmengen und Karnevalsumzüge begünstigen die Verbreitung des Virus.

Laut einer früheren Mitteilung des Robert Koch-Instituts begann die aktuelle Grippewelle in Deutschland am 30. Dezember. Als Grippesaison gilt die Zeit zwischen Anfang Oktober und Mitte Mai.