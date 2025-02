Kampf gegen Blutkrebs: Saarländerin sammelt über 7.000 Euro für die Leukämiehilfe 

BÜSCHFELD. Desiree Bernarding aus Büschfeld hat mit Hilfe ihres Stammzellspenders den Blutkrebs besiegt. Sie ist überzeugt: „Ohne ihn wäre ich nicht mehr hier.“ Um andere vom Krebs Betroffene zu unterstützen und ihnen Mut zu machen, hat sie nicht nur eine Selbsthilfegruppe gegründet, sondern sammelt seit sechs Jahren auch Spenden zugunsten der Stefan-Morsch-Stiftung, Deutschlands erster Stammzellspenderdatei.

Allein im vergangenen Jahr kamen – dank ihres Gebäcks für den guten Zweck – 7.450 Euro zusammen sowie jede Menge weitere Unterstützerinnen und Unterstützer. Mit ihrem Mann fing es an: „Er hilft mir seit der ersten Stunde und dafür bin ich ihm sehr dankbar”, erzählt die Saarländerin mit einem Lächeln. Seither hat sie jede Menge weitere Helferinnen und Helfer motiviert, sich gemeinsam mit Plätzchenteig und Backofen für die Leukämiehilfe der Stefan-Morsch-Stiftung zu engagieren. „Da helfen teilweise Menschen mit, die habe ich vorher noch nie getroffen“, berichtet Desiree Bernarding. Man könnte es fast als eine ‚Cookie-Verschwörung‘ bezeichnen, die hier für die gute Sache zusammengefunden hat. „Die über 70-jährige Mutter einer Bekannten hat von unseren Aktionen in der Adventszeit gehört und sich hingestellt und ebenfalls angefangen Plätzchen zu backen. Die hat sie dann in ihrer Nachbarschaft verkauft und 740 Euro Spenden damit zusammenbekommen.“

Auch Geschäfte und Unternehmen unterstützen das Gebäck für den guten Zweck, wie etwa die Bäckerei Brausch (10 Kilo Gebäck) oder das Caféhaus Erbel (200 Tüten Gebäck). Ein Freund und Mitarbeiter der Firma Stewe, Theo Steuer, hat die Gebäck-Initiative in die Region hinausgetragen, indem er alle ihm bekannten Firmen abgeklappert, und um Spenden für die gemeinnützige Stiftung aus Birkenfeld gebeten hat. Auch die Weinscheune Hüttersdorf und der Obi-Markt in Schmelz sind Teil der Gebäck-Initiative der umtriebigen Saarländerin.

Tom Brenner, stellvertretender Leiter der Stammzellspenderdatei, bedankt sich persönlich bei Desiree Bernarding: „Wir freuen uns sehr über das Engagement und danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Es ist ein gutes Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn man sich mit Herz für eine gute Sache einsetzt.“

Wer sich ebenfalls als Stammzellspenderin oder Stammzellspender registrieren möchte, kann dies ganz bequem auf der Homepage der Stiftung unter www.stefan-morsch-stiftung.de. (Quelle: Stefan-Morsch-Stiftung)