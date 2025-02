Großer Erfolg: Zehn Trierer beim „Jugend musiziert“-Landeswettbewerb

TRIER. Großer Erfolg bei „Jugend musiziert“: Zehn Trierer Jungmusikanten qualifizierten sich für den Landeswettbewerb Ende März in Mainz.

16 erspielten beim Regionalwettbewerb einen ersten oder zweiten Preis. Die städtische Musikschulleiterin und Wettbewerbsleiterin Pia Langer lobt: „Das ist ein besonders gutes Ergebnis und zeigt, auf welch hohem Niveau die Musikschule und Privatmusikerziehende in der Stadt arbeiten.“

Den Landeswettbewerb in der Kategorie Violine Solo erreichten Johanna Antonia Köster, Anna Neumann, Dana Lopez Tanko, Maike Kögler, Leonardo Milic und Friedrich Gladbach. Mathilde Gladbach sicherte sich einen Platz mit einem Violoncello Solo und als Pianistin. Letzteres taten ihr die Pianisten Konrad und Friedrich Gladbach gleich. Zusätzlich gingen Auszeichnungen an Mathis Kögler (erster Preis Violine), Mateo Natus, David Gabriel Sambuk, Matteo Schwarz (erster Preis Violoncello), Clara Schmitz (zweiter Preis Viola) und Benjamin Görgen (zweiter Preis Violoncello).

Trotz rückläufiger Teilnehmerzahlen nahmen insgesamt 30 junge Talente zwischen 16 und 19 Jahren aus den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und der Stadt Trier an dem Regionalwettbewerb teil. Die Region wird insgesamt durch 14 Jungmusizierende beim Landeswettbewerb in Mainz vom 27. bis 30. März vertreten.

Auch in diesem Jahr richtete die städtische Karl-Berg Musikschule den vom Deutschen Musikrat geleiteten Jugendwettbewerb aus, der von der Sparkasse Trier gesponsert wurde. Die Jurorinnen und Juroren lobten die bemerkenswerten Leistungen der Teilnehmenden, trotz der immer weiter sinkenden Bereitschaft für eine intensive Vorbereitung. „Wir konnten einen tollen und erfolgreichen Wettbewerb durchführen und für alle Beteiligten war es schön, ihr musikalisches Können vor einer professionellen Jury zu präsentieren“ resümierte Langer. Ein öffentliches Preisträgerkonzert findet am Sonntag, 23. März, 17 Uhr, im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais in Trier statt.