Parteitag: Grüne Rheinland-Pfalz bestätigen Doppelspitze im Amt

IDAR-OBERSTEIN. Das Führungsduo Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes bleibt an der Spitze der Grünen in Rheinland-Pfalz. Beim Parteitag in Idar-Oberstein wurde die 38-jährige Cramme-Hill mit einer Zustimmung von über 87 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Sie hatte keinen Gegenkandidaten und keine Gegenkandidatin.

Der 30 Jahre alte Bunjes kam auf eine Zustimmung von über 70 Prozent der Stimmen von den rund 200 Delegierten. Um den Posten hatte sich auch Rebecca Stallbaumer beworben. Die 44-Jährige erzielte ein Ergebnis von über 27 Prozent.

Cramme-Hill und Bunjes seit 2022 Doppelspitze

Cramme-Hill und Bunjes stehen seit März 2022 an der Spitze der rheinland-pfälzischen Grünen. Die beiden amtierenden Landeschefs waren zwar nicht zusammen als Duo für den Landesvorstand angetreten. Sie hatten jedoch betont, dass sie sich als eingespieltes Team sehen und gerne weiter zusammen den Landesverband führen würden.

Die Partei hat rund 6.300 Mitglieder in Rheinland-Pfalz. Bei der Bundestagswahl 2021 erzielten die Grünen bundesweit ein Ergebnis von 14,7 Prozent. In Rheinland-Pfalz lag die Zustimmung bei 12,6 Prozent. Die rheinland-pfälzischen Grünen sind derzeit mit fünf Abgeordneten im Bundestag vertreten. (Quelle: dpa)