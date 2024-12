RLP: Bahnhof und Krankenhaus – Streit eskaliert zweimal an einem Abend

PIRMASENS. Gleich zweimal an einem Abend sind in Pirmasens vier Männer aneinandergeraten – erst am Bahnhof, dann im Krankenhaus. Nach dem Aussteigen aus einem Zug soll ein 43-Jähriger am Freitag mit einer Glasflasche auf einen 24-Jährigen eingeschlagen haben, bis die Flasche zerbrach, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten trafen auf den Angegriffenen und seine beiden Freunde, suchten aber zunächst vergeblich nach dem mutmaßlichen Täter. Zwei Stunden später wurden die Beamten jedoch schon wieder zu einer Schlägerei gerufen – diesmal im Wartebereich des Krankenhauses: Dort hatten die drei Freunde den 43-Jährigen wiedererkannt und sich mit ihm einen Schlagabtausch geliefert. Ein Atemalkoholtest zeigte bei allen vier Männern Werte von fast einem bis über zwei Promille. (Quelle: dpa)