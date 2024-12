RLP: Sachbeschädigung in Serie – Haltestellen, Schilder, PKWs demoliert

PLAIDT/ANDERNACH-MIESENHEIM. In der Nacht vom gestrigen Freitag auf den heutigen Samstag kam es in Plaidt sowie in Andernach-Miesenheim zu einer Serie von Sachbeschädigungen.

Es wurden Bushaltestellen, Verkehrsschilder sowie eine Vielzahl von Fahrzeugen durch Einschlagen von Scheiben und Farbschmierereien beschädigt. Anwohner, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Andernach zu melden (Mail: [email protected], Telefon: 02632-9210 ). Als besonders hilfreich haben sich in der Vergangenheit Aufzeichnungen von Überwachungskameras bzw. Türüberwachungssystemen gezeigt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)