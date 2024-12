Gegen Betonpoller geprallt: Mehrere Suff-Fahrten im Großherzogtum

LUXEMBURG. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten, die teilweise zu Unfällen führten.

Gegen 20.40 Uhr wurde der Polizei am 6.12.2024 ein Fahrer gemeldet, der sein Fahrzeug in Canach in Schlangenlinien steuern würde. Der Fahrer konnte kurz darauf von einer Polizeistreife angetroffen werden. Da er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Aufgrund des Resultats wurde der Führerschein eingezogen.

In Garnich in der rue des Trois Cantons wurde der Polizei am 6.12.2024 gegen 22.15 Uhr ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gemeldet, bei dem eine Person im Wagen eingeklemmt sei. Der Mann konnte von den Rettungskräften befreit werden. Da er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv, weshalb ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde.

Kurz nach Mitternacht wurde ein weiterer Fahrer am 7.12.2024 auf der N22 zwischen Bissen und Vichten aufgrund seiner gefährlichen und unkontrollierten Fahrweise gemeldet. Dabei blieb der Fahrer immer wieder auf der Fahrbahn stehen und geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnten die Polizeibeamten sofort deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum erkennen. Der Fahrer verweigerte jedoch einen Alkoholtest und wiedersetzte sich den Aufforderungen der Polizeibeamten. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der Mann immobilisiert werden. Da er ebenfalls dazu ansetzte, die Polizeibeamten anzugreifen, wurde entschieden, ihn nach ärztlicher Untersuchung im Arrest unterzubringen. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Etwa zur gleichen Zeit wurde ein beschädigter Lieferwagen auf der A4 gemeldet. Dabei stellte sich heraus, dass der Lieferwagen kurz zuvor in einen Unfall mit einem Baustellenfahrzeug verwickelt gewesen war und der Fahrer anschließend weitergefahren war. Das Fahrzeug konnte seitens einer Polizeistreife kurz darauf gestoppt werden. Auch hier ergab der Alkoholtest ein positives Resultat, weshalb der Führerschein eingezogen wurde. Ein Unfallprotokoll wurde erstellt.

Gegen 2.40 Uhr wurde ein weiterer Unfall in der route de Thionville in Howald gemeldet. Dabei hatte der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Betonpoller geprallt. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt, allerdings war der Alkoholtest des Fahrers positiv, weshalb sein Führerschein eingezogen wurde.

In der gleichen Nacht wurde ein Fahrer auf der A7 gemeldet, der dort in Schlangenlinien unterwegs war. In Ettelbrück konnte der Fahrer angetroffen werden. Da der Alkoholtest positiv verlief wurde der Führerschein eingezogen.

In der rue Bender in Luxemburg-Stadt wurde gegen 6.25 Uhr ein Fahrer gemeldet, der bei der roten Ampel auf der Fahrbahn hinter dem Lenkrad schlafen würde. Erst nach einigen Minuten gelang es den Polizeibeamten den Fahrer zu wecken, der sogleich losfahren wollte. Die Beamten konnten jedoch durch das Fenster greifen und den Motor des Fahrzeugs ausstellen. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, weshalb der Führerschein des Fahrers eingezogen wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)