++ Herbstwetter in der Region – Sturmböen, Schnee und Glätte in Hochlagen ++

OFFENBACH. Ein von den Britischen Inseln nach Benelux ziehendes Tief beeinflusst mit milder Meeresluft das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dies meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Für den heutigen Samstag sagen die DWD-Experten ostwärts durchziehenden Regen voraus. Nachfolgend treten bei wechselnder Bewölkung nur noch einzelne Schauer auf, ganz im Westen ist am Abend neuer Regen zu erwarten. Die Höchstwerte betragen 7 bis 10 Grad. Mäßiger, teils frischer Wind weht aus südlichen Richtungen mit starken, exponiert stürmischen Böen, vor allem im Bergland. In der Nacht zum Sonntag kommt es aus dichter Bewölkung heraus zu etwas Regen, im höheren Bergland in Schnee übergehend. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 4 und 1 Grad, in Hochlagen bis -1 Grad. Dort kann es zu Glätte kommen.

Am Sonntag wird das Wetter zunächst stark bewölkt und regnerisch, im höheren Bergland teils in Schnee übergehend. Am Nachmittag lassen die Niederschläge nach und bevorzugt im Nordosten zeigt sich etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad, im Hochsauerland um 3 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, auf Nordost drehend. Die Nacht zum Montag präsentiert sich zunächst teils gering bewölkt, im Verlauf bedeckt und gebietsweise mit aufkommendem Nieselregen, im höheren Bergland teils gefrierend mit Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen +3 und -1 Grad.

Der Montag zeigt sich meist stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise ist Sprühregen möglich, in höchsten Lagen teils gefrierend mit Glätte oder zwischenzeitlich auch als Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad, im Bergland um 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus Nordost mit einzelnen starken Böen im Bergland. In der Nacht zum Dienstag viele Wolken und weiterhin etwas Regen oder Nieselregen, im Bergland teils gefrierend. Tiefstwerte zwischen +3 und -2 Grad. Vor allem im Bergland gebietsweise Glätte. (Quelle: DWD)