Mainz, Trier, Koblenz: Glühwein-Preise auf Weihnachtsmärkten stabil

MAIMZ/TRIER/KOBLENZ. Auf den großen Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz sind die Glühweinpreise laut Veranstaltern im Vergleich zu 2023 dieses Jahr gleich geblieben. In Mainz und Trier kostet ein Glühwein weiter vier Euro, wie der Schaustellerverband und ein Sprecher des Trierer Weihnachtsmarktes mitteilten.

«Tatsächlich bleiben die Preise für Standards wie Glühwein und Bratwurst konstant», hieß es auch von der Koblenz-Touristik GmbH. Und das, obwohl es dieses Jahr nur Fleisch von regionalen Anbietern gebe. «Die Nachfrage nach regionalen Glühweinen in höherer Qualität steigt aber, obwohl diese Varianten zum Teil deutlich teurer als der ’normale‘ Glühwein sind.»

In Ludwigshafen müssen Besucherinnen und Besucher 3,50 Euro für eine heiße Tasse Glühwein zahlen. «Zum dritten Mal in Folge ist dieser Preis damit stabil.» In Trier und Koblenz starten die Weihnachtsmärkte am Freitag, in Mainz in der kommenden Woche. In Ludwigshafen sind die Stände bereits seit vergangener Woche offen. (Quelle: dpa)