Aktuell: Police Grand-Ducale warnt vor Anhaltern – Einbrecher auf der Flucht

HOSCHEID-DICKT. Am frühen Morgen des 22.11.2024, gegen 2.15 Uhr, wurde ein Fahrzeugeinbruch in Hoscheid-Dickt gemeldet, bei dem die Täter mit einem schwarzen Fahrzeug in Richtung Diekirch flüchteten.

Auf der E421, in Höhe der Einmündung Brandenburg, kreuzte eine Patrouille das Tatfahrzeug. Die Verfolgung wurde sofort aufgenommen. Letztendlich konnte das Fahrzeug mit laufendem Motor an einer Tankstelle auf Fridhaff angetroffen werden. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur. Nach den Tätern wird zur Zeit gefahndet.

Die Polizei bittet darum, keine Anhalter im und um Raum des Industriegebietes Fridhaff, Diekirch, wie auch Erpeldange mitzunehmen und Verdächtige, Verschmutzte sowie durchnässte Personen der Polizei Diekirch (Telefon: 244 80 1000) resp. dem Notruf 113 zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)