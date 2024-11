Immer mehr Erfolgsgeschichten aus der Region dank Social Media – So gewinnen Unternehmen neue Kunden

Die sogenannten „Sozialen Medien“ haben in der heutigen Zeit einen großen Einfluss auf die Bekanntheit und damit auch auf den Erfolg eines Unternehmens. Wenn Firmen diesbezüglich gezielt Marketingstrategien entwickeln, können sie daher neue Kunden gewinnen und mittelfristig deutlich wachsen. Das gilt übrigens sowohl für lokale Unternehmen als auch für solche, die deutschlandweit oder sogar international expandieren möchten. Dieser Artikel zeigt, warum für Social Media andere Strategien als beim klassischen Marketing erforderlich sind und welche Aspekte in diesem Bereich besonders große Bedeutung haben.

Auf sich aufmerksam machen – anfangs oft schwerer als gedacht

Aller Anfang ist schwer. Das gilt auch für das Marketing in den sozialen Medien. Viele Unternehmen haben zu Beginn das Problem, dass sie zwar ein durchaus gutes Profil vorweisen können, welches die Zielgruppe eigentlich anspricht, dass sie von dieser aber gar nicht bemerkt werden. Der Grund dafür ist simpel: Sind noch kaum Views vorhanden, werden die Beiträge nicht in den Feeds der Zielgruppe angezeigt. Indem Unternehmen zu Beginn Instagramm Views kaufen, beschleunigen sie den Prozess. Die dadurch gestiegene Reichweite führt wiederum dazu, dass auch auf organische Weise mehr Reichweite generiert wird:

Benutzer bekommen den Beitrag, für den Views gekauft wurden, in ihrem Feed angezeigt und klicken darauf. Bei guten Beiträgen werden die User entsprechend interessiert sein, den Beitrag mit einem Herz markieren oder ihn sogar teilen. Dadurch verbreitet sich der Beitrag weiter, bekommt noch mehr Views und wird dadurch noch mehr Nutzern aus der Zielgruppe des Unternehmens angezeigt.

Regionales Marketing erfordert andere Strategien als großflächigere Kampagnen

Social-Media-Marketing ist zwar für nahezu jedes Unternehmen von Vorteil, allerdings ist es wichtig, die Ziele einer Kampagne und die entsprechende Zielgruppe im Vorfeld genau zu definieren. Möchte beispielsweise ein Unternehmer aus Trier seinen Beliebtheitsgrad bei der lokalen Bevölkerung steigern, sind dafür spezifisch auf die Region abgestimmte Inhalte erforderlich. Richtet sich das Marketing dagegen an einen überregionalen Kundenkreis, sind allgemeingültigere Inhalte nötig.

Bevor überhaupt eine Kampagne auf Facebook, Instagramm, TikTok oder einer anderen Plattform gestartet wird, müssen sich die Verantwortlichen daher bewusst sein, an wen diese sich überhaupt richtet. So können anschließend maßgeschneiderte Inhalte erstellt werden, die ihr Ziel auch wirklich erreichen.

Welche Social Media Plattform ist am besten geeignet?

Optimal ist es natürlich, auf allen wichtigen Social Media Plattformen mit hochwertigen Inhalten präsent zu sein. Da dies aber insbesondere für kleine regionale Unternehmen nicht von Anfang an umsetzbar ist, ist es sinnvoll, sich gezielt auf eine der möglichen Plattformen zu konzentrieren. Welche davon am besten geeignet ist, hängt nicht zuletzt von der Zielgruppe ab. Ist es für ein Unternehmen beispielsweise sinnvoll, potenzielle Kunden vor allem mit visuellen Inhalten anzusprechen, ist Instagram in der Regel eine gute Wahl. Sollen es ausführliche und zu einem großen Teil schriftliche Inhalte sein, über die die Community dann ausgiebig diskutieren kann, ist Facebook dagegen besser geeignet. Für professionelles B2B-Marketing ist dagegen LinkedIn besonders vorteilhaft. TikTok ist derzeit bei der jüngeren Generation sehr gefragt.

Es gibt somit nicht „die beste Plattform“. Stattdessen hängt es stark von den potenziellen Kunden sowie vom Unternehmen und dessen Marketing-Möglichkeiten ab, wo die größte Wirkung zu erwarten ist.