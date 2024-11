Prozessauftakt: Mordversuch mit Messer im Palastgarten – Opfer erlitt 25-cm-Wunde am Hals

TRIER. Vor dem Landgericht Trier findet ein Strafprozess wegen versuchten Mordes im Trierer Palastgarten statt, wie der SWR berichtet. Angeklagt ist ein nach eigenen Angaben 24-Jähriger, der im zurückliegenden Mai versucht haben soll, dort einen anderem Mann mit einem Messer zu töten.

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen Migranten aus Afrika, der angab, aus Somalia zu stammen. Der Angeklagte soll einen 27-Jährigen von hinten heimtückisch mit einem Küchenmesser mit gezackter Klinge attackiert haben. Vorausgegangen sei ein Streit, an dem der Angeklagte nicht beteiligt gewesen sei. Bei dem ohne Vorwarnung erfolgten Angriff erlitt das Opfer eine 20 – 25 Zentimeter lange und ein bis zwei Zentimeter tiefe Wunde am Hals. Nur mit Glück überlebte der Angegriffene.

Laut einem Gutachter ist der Angeklagte mindestens 21, er selbst gab sein Alter mit 24 an. Laut seiner Anwältin habe er zeitweise eine falsche Identität benutzt. Er befindet sich z.Zt. in Untersuchungshaft in der JVA Trier. (Quelle: SWR)