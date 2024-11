„Shoulder Surfer“ im Saarland: Mit zuvor gestohlener EC-Karte Geld abgehoben

SAARBRÜCKEN. Mit einer zuvor entwendeten EC-Karte erbeutete ein Mann an einem Geldautomaten einen dreistelligen Betrag. Die saarländische Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am 23.6.2024 entwendeten ein unbekanntes Pärchen (eine männliche und eine weibliche Person) an der Saarbahnhaltestelle Kieselhumes in Saarbrücken die EC-Karte des Geschädigten, nachdem das Duo mutmaßlich zuvor die passende PIN ausgespäht hatte.

Kurze Zeit später wurde die EC-Karte in Saarbrücken für eine Bargeldabhebung bei einer Bank in der Mainzer Straße sowie eine Zahlung in einem Kiosk in der Hafenstraße genutzt.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Sachdienliche Hinweise an:

– die sachbearbeitende Dienststelle LPP 243 unter der Rufnummer 0681/9321-813 (zu den allgemeinen Dienstzeiten)

– den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133

– die Onlinewache unter www.onlinewache.saarland.de

– oder jede andere Polizeidienststelle

Zum Phänomen „Shoulder Surfer“

Sogenannte „Shoulder Surfer“ spähen anderen bei Bankgeschäften heimlich über die Schulter, um Geheimzahlen auszuspionieren. Dann versuchen sie, das Opfer abzulenken, um die Geldkarte zu stehlen. Mit PIN und Karte ausgestattet haben die Täter ungehindert Zugriff auf das Konto ihres Opfers.

So können sie sich schützen:

– Achten Sie darauf, dass Sie beim Eingeben der PIN nicht von anderen beobachtet werden. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben!

– Decken Sie das Tastaturfeld während der PIN-Eingabe vollständig ab, z.B. mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (Geldbörse etc.)!

– Nutzen Sie keinen Bankautomaten, an dem Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint. Verständigen Sie bei Verdacht auf Manipulation die Polizei!

– Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Wenden Sie sich bei Auffälligkeiten sofort an Ihre Bank!

– Haben Sie den Verdacht, dass jemand Ihre Kartendaten ausgelesen hat, lassen Sie die Karte umgehend über Ihre Bank bzw. den bundesweiten Sperrnotruf unter 116 116 sperren.

– Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)