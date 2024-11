RLP: Durch Grabkerzen ausgelöst? Frau stirbt bei Schwelbrand in Wohnung

Während Einsatzkräfte ein Feuer in einer Wohnung löschen, finden sie die Leiche einer Frau. Jetzt ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Was bislang bekannt ist.

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Eine 78 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in Neustadt an der Weinstraße ums Leben gekommen. Bei den Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte ihren Leichnam am Montag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses, das ansonsten unbewohnt war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Frau im Schlaf an den dichten Rauchgasen erstickte. «Auslöser könnten aufgestellte Grabkerzen gewesen sein», hieß es in der Mitteilung. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht. Erste Informationen deuten darauf hin, dass es einen stundenlangen Schwelbrand am Boden mit viel Rauch gegeben habe. Erst, als das Haus betreten wurde, habe der Brand durchgezündet. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun zur Brandursache und zum Tod der Frau. (Quelle: dpa)