Turnverein Kröv: Große Resonanz bei Kinderturntag – spielerisch Übungen lernen

KRÖV. Der Turnverein Kröv veranstaltete zum dritten Male den Kinderturntag des Deutschen Turnerbundes, am 9. November 2024 fand diese Veranstaltungen in der Turnhalle der Grundschule Kröv statt. Viele Kinder mit ihren Eltern waren dem Aufruf des Turnverein Kröv gefolgt um an diesem Event teilzunehmen.

Der Tag fand auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Zirkus“ statt. Wo anders als in einer Turnhalle kann man viele Dinge ausprobieren, wo es viele Geräte gibt. So konnten die Kinder und Jugendlichen an den unterschiedlichsten Geräten spielerisch Übungen lernen und ausprobieren. Balance und Akrobatikübungen an Balken, Reck und Bänken, Klettern am Tau, beim Rope-Skipping ihre Ausdauer testen, am Mini-Tramp Mut beweisen.

Auch die Eltern konnten, wer Lust hatte, an den verschiedenen Stationen ihr Können testen. Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten alle Kinder ein Zirkuskind-Abzeichen und eine Urkunde. Wir haben uns gefreut, dass so viele Eltern und Großeltern an diesem Tage in die Halle gekommen sind um sich über das Kinderturnen im Turnverein Kröv zu informieren. Nächstes Jahr sind wir ganz sicher wieder dabei. (Quelle: Turnverein Kröv)