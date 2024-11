Aufatmen im Saarland: Vermisster 85-Jähriger wohlbehalten angetroffen

THOLEY. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizei am gestrigen Sonntag den 85-jährigen Valentin Rudi S. aus Tholey als vermisst.

Herr S. war seit Samstagabend unbekannten Aufenthaltes, nachdem er mit seinem PKW von Namborn aus zu seiner Wohnanschrift nach Tholey fahren wollte. Da er ist auf Medikamente angewiesen ist, wurde befürchtet, er könne sich in auswegloser Lage befinden. Am heutigen Monat gibt die Polizei aber Etwarnung: Herr S. konnte glücklicherweise wohlbehalten angetroffen werden. Er wurde nach einem Bevölkerungshinweis in seinem PKW angetroffen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)