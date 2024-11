++ Wetter in Region: Neblig-trüb, aber niederschlagsfrei – Frost in der Nacht ++

OFFENBACH. Eine umfangreiche Hochdruckzone, welche sich vom Schwarzen Meer bis zum Europäischen Nordmeer erstreckt, sorgt auch in den kommenden Tagen für ruhiges Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Donnerstagmorgen mit.

Das Wetter heute ist verbreitet von Nebel oder Hochnebel gekennzeichnet. Im Tagesverlauf kommt es vor allem im Norden zu örtlichen Auflockerungen, ansonsten bleibt es neblig-trüb und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 6 und 10 Grad. Meist weht schwacher Wind um Ost. In der Nacht zum Freitag wird es gebietsweise wechselnd bis stark bewölkt, teils tritt auch Nebel oder Hochnebel auf. Es bleibt niederschlagsfrei bei einem Temperaturrückgang auf 5 bis 1 Grad, in den nördlichen Hochlagen vereinzelt bis -1 Grad. Örtlich kommt es zu Frost in Bodennähe.

Der Freitag zeigt sich nach Nebelauflösung meist wolkig bis stark bewölkt, im Tagesverlauf sind auch auch größere Auflockerungen nicht ausgeschlossen. Auch am Freitag regnet es nicht. Die Temperatur steigt auf 6 bis 11 Grad bei schwachem Wind aus Ost bis Südost. Nachts wird es vielfach bedeckt oder neblig-trüb, gebietsweise aber auch gering bewölkt, dann bildet sich örtlich Nebel. Die Nacht ist ebenfalls niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von 5 bis 2 Grad.

Am Samstag zunächst stark bewölkt, teils auch neblig-trüb und örtlich etwas Sprühregen. Im Tagesverlauf präsentiert sich das Wetter nach Nebelauflösung örtlich heiter bis wolkig. Es kommt zu einer Erwärmung auf 8 bis 13 Grad. Schwacher Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag Ausbreitung von Nebel und Hochnebel und örtlich etwas Regen oder Sprühregen. Tiefsttemperatur zwischen 6 und 2 Grad. Vereinzelt Frost in Bodennähe. (Quelle: DWD)