Luxemburg: Frontal in Lieferwagen gekracht – Pkw-Fahrerin schwerverletzt

HOLLERICH/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es am heutigen Donnerstagmorgen, 31.10.2024, in der route d’Esch in Hollerich kurz nach 11.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto.

Eine Autofahrerin befuhr die route d’Esch in Richtung Stadtzentrum als dieselbe auf die Gegenfahrbahn geriet und es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musst seitens den Rettungsdiensten aus ihrem Wagen geborgen werden. Sie erlitt schwerere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Lieferwagens erlitten leichtere Verletzungen und wurden seitens den Rettungsdiensten versorgt.

Gemäss ersten Informationen fuhr die Autofahrerin zum Unfallzeitpunkt auf der mehrspurigen Strasse an einem Bus vorbei, welcher die äusserere, rechte Fahrspur, ebenfalls in Rtg Stadtzentrum befuhr.

In diesem Zusammenhang werden der Busfahrer sowie weitere Augenzeugen gebeten sich beim Kommissariat Luxembourg (public.lu) zu melden, dies unter der Rufnumme (+352) 244 40 1000 bzw. per Email : [email protected]