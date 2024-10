Außergewöhnliches Engagement – Paul Port erhält Ehrenbrief des Kreises Trier-Saarburg

TRIER-SAARBURG. Er wird über die Parteigrenzen hinweg geschätzt: Paul Port war über 30 Jahre im Kreis politisch aktiv und hat in dieser Zeit zahlreiche Themen vorangebracht. Begleitet von seiner Ehefrau und einigen Weggefährten wurde der Kommunalpolitiker von Bündnis 90/Die Grünen von Landrat Stefan Metzdorf mit dem Ehrenbrief des Landkreises Trier-Saarburg ausgezeichnet. Mit dieser höchsten Ehrung des Kreises wird sein außergewöhnliches kommunales Engagement gewürdigt.

Sachlichkeit und Weitblick

„Du hast diese Auszeichnung mehr als verdient. In allen Debatten hast du deine fachliche Expertise eingebracht. Dabei war Dir Sachlichkeit immer ein hohes Anliegen“, lobte Metzdorf in seiner Ansprache. Durch sein Engagement von der Ortsgemeinde- bis hin zur Landkreisebene habe Paul Port stets die Zusammenhänge und Verzahnungen kommunalpolitischer Themen im Blick gehabt. „Diesen Weitblick wussten die Verwaltung und alle Kreistagsmitglieder fraktionsübergreifend zu schätzen“, so Metzdorf.

Der Ehrenbrief des Landkreises Trier-Saarburg ist die höchste Auszeichnung, die an Persönlichkeiten verliehen wird, die „sich in besonders anerkennenswerter Weise auf politischem, kulturellem, wirtschaftlichem, sozialem oder sportlichem Gebiet oder auf dem Gebiet der Umwelt Verdienste um die Allgemeinheit und das Ansehen des Kreises erworben haben.“

Paul Port war von 1994 bis 2024 Kreistagsmitglied. In dieser Zeit war er zudem in insgesamt 18 verschiedenen Ausschüssen und Zweckverbänden vertreten, dabei unter anderem im Kreisausschuss, dem Umweltausschuss und dem Bauausschuss. Außerdem war er von 2019 bis 2021 auch Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag.

„Ich habe mich nicht nur für die Allgemeinheit engagiert. Es hat mir auch Spaß gemacht und mir persönlich etwas gebracht. Besonders wichtig für mich war es, fraktionsübergreifend mit allen Kreistagmitgliedern und den Mitarbeitenden der Verwaltung gut auszukommen“, sagte Paul Port. Das sei für ihn der richtige Weg gewesen. Die Auszeichnung nehme er gerne an.

Boris Bulitta, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag, lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedankte sich für den regelmäßigen Austausch.

(Quelle: Landkreis Trier-Saarbug)