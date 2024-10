IHK Trier ehrt Top-Absolventen aus Aus- und Weiterbildung im Theater Trier

­TRIER. Die IHK Trier hat die Top-Absolventen des Jahrgangs 2024 im Theater Trier gefeiert. 168 Auszubildende und die beste Absolventin der Höheren Berufsbildung erhielten feierlich ihre Abschlusszeugnisse und wurden für ihre exzellenten Leistungen geehrt.

Dank eines Livestreams konnten auch Familien und Freunde die Auszeichnungen mitverfolgen. Das Theater Trier sorgte mit einem Mix aus seinem aktuellen Programm für beste Unterhaltung und rundete die Veranstaltung damit kulturell ab.



Top-Leistungen aus der Region Trier

Besonders hervorgehoben wurden die drei besten Absolventen aus der Region Trier:



Ralf Fischer aus Trier, Verkäufer bei CONTEMPI, erreichte herausragende 100 Punkte.

Coschna Rust, Verkäuferin und externe Prüfungsteilnehmerin, schloss mit 98,25 Punkten ab und absolvierte anschließend eine weitere Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel im Biomarkt Ulrich in Trier mit einem ebenso exzellenten Ergebnis.

Nicolas Räsch, Elektroniker für Betriebstechnik bei der Westnetz GmbH in Trier, erzielte 98,20 Punkte.



Zusätzlich wurde Katrin Pick als beste Absolventin der Fortbildung ausgezeichnet. Sie schloss ihre Weiterbildung zur geprüften Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen mit beeindruckenden 95 Punkten ab und erhielt ebenfalls eine besondere Ehrung.



Coschna Rust gelang in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Mit ihrer Leistung von 98,25 Punkten schloss Sie mit dem zweitbesten Prüfungsergebnis in der Region Trier ab. Im gleichen Jahr hat sie dann noch die Prüfung zur Kauffrau im Einzelhandel abgelegt und erreichte auch dort starke 97,85 Punkte.



IHK-Präsident Thomas Stiren gratulierte den Geehrten und ermutigte sie, die zahlreichen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung zu nutzen. Dr. Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier, ergänzte: „Die heutigen Auszeichnungen sind das Resultat harter Arbeit und Einsatz – dafür gebührt Ihnen Respekt und Anerkennung. Sie sind das beste Beispiel für den Erfolg des dualen Bildungssystems und einen starken Start in Ihre berufliche Zukunft.“

Starke Leistung in Zahlen

Insgesamt haben 1.851 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – davon 1.624 aus der Ausbildung und 227 aus der Weiterbildung – ihre Prüfungen vor der IHK Trier abgelegt, mit Erfolgsquoten von 92,9 % in der Ausbildung und 86 % in der Weiterbildung. Ein besonderer Dank ging an die rund 800 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer, die mit über 2.000 Einsätzen und etwa 500 Prüfungsterminen diese Leistungen möglich gemacht haben. (Quelle: IHK Trier)