++ Region: Am Wochenende kommt der Frühling zurück – Nächte weiter kalt ++

Nach regnerischen Tagen kommt der Frühling am Wochenende zurück. Die Nächte bleiben allerdings kalt.

BARWEILER. Auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wartet ein sonniges und warmes Wochenende. Am Freitagvormittag regnet es stellenweise noch etwas, im Laufe des Tages lockern die Wolken aber auf und es gibt nur noch stellenweise kleinere Schauer.

Dabei steigen die Temperaturen auf 13 bis 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht kühlt es deutlich auf 7 bis 3 Grad ab, in der Eifel kann es bei Temperaturen um die 0 Grad auch Frost geben.

Am Wochenende wird es sonnig bei 17 bis 21 Grad. Lediglich am Samstag können sich manchmal Wolken vor die Sonne schieben. Zeitweise weht ein frischer Wind. Nachts wird es kälter und in höheren Lagen gibt es vereinzelt Frost, wie der DWD prognostizierte. (Quelle: dpa)