Trier: Engpass auf der Adenauer-Brücke – Beleuchtungsmasten werden installiert

TRIER. Ab Montag, 28. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 30. April 2025, kommt es auf der Konrad-Adenauer-Brücke zu einem Engpass. Die Stadtwerke Trier (SWT) installieren in diesem Zeitraum (täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr), die neuen Beleuchtungsmasten.

Hierfür wird in beide Fahrtrichtungen ein Teilabschnitt der jeweils linken Fahrspur gesperrt. Die Teilsperrung erfolgt, in Form einer Wanderbaustelle, dabei nur in dem jeweiligen Bereich in dem gearbeitet wird. Außerhalb der Arbeitszeiten wird die Teilsperrung auf beiden Spuren aufgehoben. Bei Fragen zur Baumaßnahme steht Ihnen der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)