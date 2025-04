++ Region: Sonne satt und frühlingshaft milde Temperaturen ++

OFFENBACH. Sonnig und mild wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den nächsten Tagen. Auch Regen ist laut Deutschem Wetterdienst kaum in Sicht. Am Sonntag steigen die Temperaturen auf bis zu 21 Grad, in höheren Lagen werden Maximalwerte von 14 bis 18 Grad erreicht.

In der Nacht zum Montag bleibt es klar oder nur gering bewölkt und trocken. Es kühlt auf 8 bis 4 Grad ab. In der Eifel sind 4 bis 1 Grad möglich, dort bildet sich vereinzelt Frost in Bodennähe.

Die neue Woche beginnt ebenfalls sonnig und trocken. Mit Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad wird es zudem noch etwas milder. Auf den höchsten Bergen von Eifel und Westerwald bleibt es mit 17 Grad dagegen etwas kühler. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Dienstag erreichen laut Wetterdienst 9 bis 3 Grad. In Tallagen des Berglands bildet sich erneut vereinzelt Frost in Bodennähe.

Auch am Dienstag bleibt es weiterhin überwiegend sonnig, nur zeitweise zeigen sich ein paar Quellwolken. Dabei bleibt es mild bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad, in höheren Lagen um 19 Grad. (Quelle: dpa)