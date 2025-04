Bitburg: Interessierte für ehrenamtliches Rikscha-Projekt gesucht

BITBURG. Aktive Teilnahme, Bewegung und Gesundheit für alle Menschen ermöglichen oder stärken, unter dieser Zielsetzung werden in der Engagierten Stadt Bitburg mit Kooperationspartnern seit 10 Jahren unterschiedliche Projekte initiiert undumgesetzt. Nun kommt im Sommer voraussichtlich ein neues Projekt hinzu: Radeln ohne Alter mit der Rikscha. Fahrten mit einer elektrischen Rikscha, damit ältere Menschen wieder raus an die frische Luft kommen und bei 30- bis 60-minütigen Fahrten durch Bitburg und Umgebung neue Kontakte, Eindrücke und Natur erleben können.

Die Idee entstand vergangenes Jahr beim Ehrenamtstag in Bitburg. Eine Rikscha aus Gerolstein zog an diesem Tag die Blicke auf sich und machte auf das interessante Projekt aufmerksam. Das Projekt „Radeln ohne Alter mit der Rikscha“ wird in Gerolstein erfolgreich in Zusammenarbeit des Caritasverbandes Westeifel e.V. und der dortigen GemeindeschwesterPlus umgesetzt. Bürgermeister Kandels, der eine Probefahrt machte, sagte dazu: „Das Rikscha-Projekt würde auch wunderbar zu den Zielen der Engagierten Stadt in Bitburg passen“. Joachim Kandels regte an, innerhalb des Netzwerkprogrammes der Engagierten Stadt zu prüfen, ob eine Umsetzung dieses Projektes in Bitburg mit Kooperationspartnern möglich sei.

Inzwischen wurden erfolgreiche Gespräche mit Partnern geführt und die Rahmenbedigungen zur Umsetzung sind geklärt. Der Caritasverband Westeifel e.V., Bitburg hat Spendengelder für die Anschaffung einer Rikscha erhalten. Dr. Alexander Knauf vom Caritasverband Bitburg ließ bereits ausrichten, dass eine Rikscha mit E-Antrieb bestellt ist. Für Organisation und ehrenamtliches Engagement bei der Umsetzung des Rikscha-Projektes hat sich die Elisabeth-Konferenz der Pfarreiengemeinschaft Beda bereit erklärt. „Wir haben bereits Erfahrung, da wir seit mehreren Jahren den ehrenamtlichen Fahrdienst für Senioren in Bitburg anbieten. Wir freuen wir uns auf diese sportliche Aufgabe und begeben uns auf Suche nach ehrenamtlichen Rikscha-Fahrerinnen und -Fahrern“, so Hedwig Disch, Vorsitzende der Elisabeth-Konferenz.

Es ist egal, ob man bereits Rentnerin oder Rentner ist oder ob man Schüler und Jugendlicher ist. Gesucht werden Menschen jeden Alters, die gerne (bei schönem Wetter) Rad fahren, über eine gewisse sportliche Fitness und über etwas Zeit (regelmäßig oder gelegentlich, z.B. in Ferien- oder Urlaubszeiten) verfügen und im Kontakt mit älteren Menschen diesen eine Freude an der frischen Luft und mit neuen Eindrücken machen wollen. Wer mit einer Rikscha Personen transportieren will, erhält eine kurze Ausbildung, um die Rikscha kennenzulernen und ein Gefühl für Nutzung und Bremse zu entwickeln sowie eine Auffrischung der Erste-Hilfe-Kurse. Ausbildung, Einarbeitung, Schutzweste, Helm, Versicherungsschutz und Ausgaben werden übernommen. Es gibt feste Ansprechpartner und regelmäßigen Austausch in der Rikscha-Gruppe.

Interessierte melden sich bitte bei Email: [email protected] oder bei Hedwig Disch, Email. [email protected], Tel. 06561/8026. Nachfragen zum Projekt auch bei Monika Dondelinger, Tel. 0173 423 9878, Leiterin Netzwerkprogramm Engagierte Stadt Bitburg. (Quelle: Stadt Bitburg)