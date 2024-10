RLP: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen – schwerverletzt

ELMSTEIN. Am Montag, den 21.10.2024, gegen 11.50 Uhr, kam es auf der L499 Einmündung K38 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer die L499 von Elmstein kommend in Richtung Johanniskreuz. An der Einmündung K38 wollte die Autofahrerin von der K38 in die L499 abbiegen und übersah den bevorrechtigten von links kommenden Motorradfahrer. Dieser wurde anschließend mit mehreren Frakturen durch den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die L499 musste kurzfristig zur Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)