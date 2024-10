++ Serie von Autoaufbrüchen in Trier – Polizei verhaftet 22-Jährigen ++

TRIER. Nachts schlug er wieder zu! In den frühen Morgenstunden des 20. Oktobers, gegen 4 Uhr, hörte ein aufmerksamer Zeuge in Trier das berüchtigte Geräusch von zerbrechendem Glas. Als er aus dem Fenster sah, bot sich ihm ein schockierendes Bild: Ein Mann hantierte an dem geparkten Auto seines Nachbarn, ein Lichtschein flackerte verdächtig im Inneren des Wagens. Die Polizei wurde sofort alarmiert!

Dank der detaillierten Beschreibung des Zeugen konnte die Polizei den Täter nur wenige Minuten später fassen: Ein 22-jähriger Mann, der sich noch in der Nähe des Tatorts aufhielt, wurde festgenommen. Dieser Kriminelle hatte es offenbar schon länger auf abgestellte Fahrzeuge abgesehen: Laut Polizeiangaben wird er mit sieben weiteren Autoknackern in Verbindung gebracht, die in den letzten Wochen im Stadtgebiet Trier für Angst und Schrecken gesorgt haben. Immer wieder wurden nachts Autos aufgebrochen, Wertsachen gestohlen und Sachschäden hinterlassen.

Nach seiner Festnahme wurde der 22-Jährige noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, während die Trierer Polizei weiter ermittelt. Die Behörden hoffen, mit seiner Festnahme eine Serie von Autoaufbrüchen in Trier zu stoppen, die in den vergangenen Wochen die Bewohner der Stadt in Alarmbereitschaft versetzt hat.

Die Polizei rät den Bürgern, keine Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen zu lassen und verdächtige Geräusche oder Personen sofort zu melden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, denn noch ist nicht klar, ob der 22-jährige Einzeltäter oder Teil einer größeren Bande ist. Die Stadt bleibt alarmiert!